В Брянске запустили 87 процентов котельных

В Брянске на 29 сентября запустили 87 процентов котельных. Тепло стали подавать 287 из 329 котельных. Батареи стали теплыми в 1 415 из 2 493 многоквартирных домов, а также в 111 больницах, 48 школах, 73 детских садах и трех учреждениях для дополнительного образования.

- Брянск входит в отопительный сезон в соответствии с графиком, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Серьезных технологических отключений не зафиксировано.

Котельные запустят в течение пяти дней. Еще две недели может уйти на работы во внутридомовых системах отопления. В первую очередь тепло приходит в школы и детские сады.

Напомним, отопительный сезон в этом году стартовал раньше обычного. Первые батареи стали теплыми в домах брянцев 28 сентября.

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