В брянской Суземке сын заказал убийство отца

В Суземке Брянской области молодой человек заказал убийство собственного отца. Об этом сообщает телеканал «Городской» со ссылкой на свои источники.

Преступление было совершено с особой жестокостью: после смерти тело мужчины расчленили. Конфликт между родственниками мог произойти из-за денег.

Информацию об убийстве корреспонденту «Городского» подтвердили в следственном комитете. Но дополнительных подробностей не сообщили.

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