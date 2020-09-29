Брянского губернатора возмутили ямы на новом асфальте у автовокзала

Губернатор Александр Богомаз возмутился качеством ремонта дороги у брянского автовокзала. Он потребовал от руководителей города провести проверку, на что тратят бюджетные средства.

Глава брянской городской администрации отметил, что объект находится на контроле и претензии уже направлены дорожникам. Устранить дефект подрядчик должен за собственный счет в рамках гарантийных обязательств.

Глава региона подчеркнул, что необходим жесткий контроль не только качества, но и объема выполняемых работ, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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