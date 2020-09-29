В Брянске прививку от коронавируса сделали 11 медикам

Все прививки делают по желанию и с согласия самих врачей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

29 сентября 11 медработников из Брянска и близлежащих территорий получили прививку от коронавируса.

В регион поступило 42 дозы вакцины против COVID-19. В течение трех дней уколы сделают медикам, входящим в группу риска по контакту с коронавирусными больными.

Все прививки делают по желанию и с согласия самих врачей, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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