Брянские полицейские изъяли 145 литров самогона

Виновным грозит от 50 тысяч до 80 тысяч рублей штрафа или год исправительных работ. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области прошла оперативно-профилактическая операция «Самогон». За пять дней полицейские обошли 700 возможных точек торговли самодельным алкоголем, зафиксировали 127 фактов незаконной продажи. В ходе рейда изъяли 145 литров самогона и 245 литров браги.

Сейчас рассматривается вопрос возбуждения уголовных дел за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Виновным грозит от 50 тысяч до 80 тысяч рублей штрафа или год исправительных работ, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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