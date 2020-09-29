Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Глава Брянска сообщила об усиленном контроле за масочным режимом

При ухудшении обстановки власти вновь введут строгие ограничения
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий

Глава Брянска Марина Дбар сообщила об усиленном режиме контроля за соблюдением масочного режима. При ухудшении ситуации с коронавирусом власти будут вынуждены вводить строгие ограничения.

- Мы с вами тоже должны включиться в эту борьбу, - говорит председатель горсовета. - Не нужно делать что-то особенное. Главное правило - носить маски в местах скопления людей. Магазины, транспорт, все места, где вы находитесь рядом друг с другом - несут повышенную опасность.

Каждого жителя города просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и гигиену рук.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».