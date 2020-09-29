Глава Брянска сообщила об усиленном контроле за масочным режимом

Глава Брянска Марина Дбар сообщила об усиленном режиме контроля за соблюдением масочного режима. При ухудшении ситуации с коронавирусом власти будут вынуждены вводить строгие ограничения.

- Мы с вами тоже должны включиться в эту борьбу, - говорит председатель горсовета. - Не нужно делать что-то особенное. Главное правило - носить маски в местах скопления людей. Магазины, транспорт, все места, где вы находитесь рядом друг с другом - несут повышенную опасность.

Каждого жителя города просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и гигиену рук.

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