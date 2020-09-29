В Брянске сквер у железнодорожного вокзала осветили 14 фонарей

До этого фонари были только около фонтана, на участке с круговым движением. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе в сквере у железнодорожного вокзала Брянск-1 подключили освещение. До этого фонари были только около фонтана, на участке с круговым движением.

В ходе ремонта сквера и привокзальной площади подрядчики сделали новую систему наружного освещения, проложили 400 метров проводов.

Обновленный сквер будут освещать 14 фонарей. Накануне, 28 сентября, рабочие проверили систему, рассказали в пресс-службе Брянской областной администрации.

Напомним, в привокзальном сквере недавно также проверили подсветку арт-объекта в новом фонтане.

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