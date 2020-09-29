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В Брянске в привокзальном сквере установили земной шар

Эффектный арт-объект стал центральным элементом нового фонтана
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Рабочие уже протестировали подсветку фигуры.

Рабочие уже протестировали подсветку фигуры.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в сквере около железнодорожного вокзала Брянск-1 установили земной шар. Эффектный арт-объект стал центральным элементом нового фонтана.

Рабочие уже протестировали подсветку фигуры, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Горожане по достоинству оценили новшество. Многим яркая инсталляция понравилась. Своими впечатлениями жители города делятся в социальных сетях.

Напомним, в Брянске в 2020 году ремонтируют привокзальную площадь и сквер. Подрядчики провели общее благоустройство, отреставрировали памятник Ленину, сделали новый фонтан.

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