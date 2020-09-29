В Брянской области из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия

Региональный Роспотребнадзор не будет согласовывать публичные акции с участием детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ограничили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием более ста человек. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба.

Также региональный Роспотребнадзор не будет согласовывать публичные акции с участием детей. Педагогов попросили не планировать внешкольные занятия. Все детские мероприятия должны быть изолированы и проходить в формате одного класса.

Учреждения дополнительного образования продолжат работать в обычном режиме, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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