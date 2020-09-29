Брянского застройщика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С 2014 по 2019 годы учредитель и генеральный директор ООО «Брянскстройразвитие» собирал с граждан деньги на строительство двух многоквартирных домов.

Полученные средства он направлял не на возведение жилья, а на иные цели. Также предприниматель не по назначению израсходовал оплату стоимости страховой премии по договорам страхования гражданской ответственности застройщика.

Руководитель фирмы обманул 428 дольщиков на общую сумму больше 130 миллионов рублей. В настоящее время один из домов удалось сдать в эксплуатацию, второй – достраивает другой подрядчик.

На имущество обвиняемого наложили арест. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

Дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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