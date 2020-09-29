Из Брянска в Сочи можно улететь за две тысячи рублей

Фото: группа "Международный аэропорт "Брянск"" в vk.com.

Стартовала продажа авиабилетов из Брянска в южном направлении до 26 марта 2021 года. Об этом рассказали на неофициальной странице международного аэропорта «Брянск» в социальной сети.

Из Брянска в Сочи можно улететь за 2080 рублей. До Краснодара можно добраться еще дешевле – за 1080 рублей.

Данные цены распространяются на безвозвратные билеты в одну сторону без багажа. Количество дешевых билетов ограничено.

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