Брянская франшиза «ЦЕХ» на выставке BuyBrand Franchise Expo – 2020

Фото: сеть Центров Заточки «ЦЕХ».

Сеть Центров Заточки «ЦЕХ» представила наш регион на Международной выставке BuyBrand Expo – 2020 c 10 по 12 сентября. Участие компании в выставке франшиз стало возможным благодаря работе Центра поддержки предпринимательства Брянского областного центра оказания услуг «Мой бизнес». В ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр поддержки предпринимательства организовал участие сети «Цех» на выставке в формате индивидуального стенда.

Выставка BuyBrand Expo – 2020 прошла в Москве 10-12 сентября в пространстве Main Stage совместно с BuyBrand Franchise Market – 2020. Организатор BuyBrand компания EMTG специализируется на выставочных и конгрессных проектах формата Business to Business. Экспозиция в 2020 году включила в себя более 200 брендов-участников. Работу выставки сопровождал деловой форум, посвященный различным аспектам франчайзингового бизнеса.

Фото: сеть Центров Заточки «ЦЕХ».

Сеть Центров Заточки «ЦЕХ» специализируется на профессиональной заточке маникюрного, парикмахерского, медицинского и бытового инструмента. Также сеть оказывает услуги ремонта маникюрного и парикмахерского оборудования, и предоставляет возможность мастерам beauty-индустрии приобрести инструменты, аппараты и расходные материалы для работы. Центры пользуются высоким уровнем доверия как у B2C, так и у B2B-клиентов.

Благодаря Центру поддержки предпринимательства и участию в выставке BuyBrand Expo – 2020, cеть Центров Заточки «ЦЕХ» расширяет свою географию и находит новых партнёров. На сегодняшний день Центры действуют в 38 городах на территориях трёх стран: России, Белоруссии и Казахстана. На выставке был налажен контакт с потенциальными партнёрами Москвы и Санкт-Петербурга.