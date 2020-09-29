Если три недели назад у нас работал один госпиталь — больница № 4, то сегодня работает уже 3.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Брянской области вновь открыли два коронавирусных госпиталя. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз на заседании оперативного штаба.
— Если три недели назад у нас работал один госпиталь — больница № 4, то сегодня работает уже 3. Это больницы в Клинцах, Брянском районе и больница № 4 в Брянске,– сказал он. – Я не беру в расчет инфекционную и детскую — там небольшие отделения.
В регионе наблюдается рост заболевания. Двухнедельный коэффициент распространения коронавирусной инфекции в области составил 0,5, в России этот показатель равен 0,6.
На Брянщине усиливают профилактические меры. Во всех общественных местах необходимо носить медицинские маски. Это касается магазинов, общественного транспорта, больниц и поликлиник, школ, предприятий и учреждений.
На улице можно ходить без средств индивидуальной защиты, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».