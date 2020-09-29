Если три недели назад у нас работал один госпиталь — больница № 4, то сегодня работает уже 3. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области вновь открыли два коронавирусных госпиталя. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз на заседании оперативного штаба.

— Если три недели назад у нас работал один госпиталь — больница № 4, то сегодня работает уже 3. Это больницы в Клинцах, Брянском районе и больница № 4 в Брянске,– сказал он. – Я не беру в расчет инфекционную и детскую — там небольшие отделения.

В регионе наблюдается рост заболевания. Двухнедельный коэффициент распространения коронавирусной инфекции в области составил 0,5, в России этот показатель равен 0,6.

На Брянщине усиливают профилактические меры. Во всех общественных местах необходимо носить медицинские маски. Это касается магазинов, общественного транспорта, больниц и поликлиник, школ, предприятий и учреждений.

На улице можно ходить без средств индивидуальной защиты, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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