В Брянске в понедельник запустили почти половину котельных

В Брянске в понедельник, 28 сентября, запустили 46 процентов всех котельных. 151 котельная из 329 начала подавать тепло в дома. Это данные на 16.30, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По графику котельные запустят в течение пяти дней. В первую очередь начинают работу те из них, которые обеспечивают теплом социальные объекты - школы, детские сады, больницы.

В течение двух недель с момента запуска будут проводить пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления.

Напомним, отопительный сезон в этом году решили раньше начать из-за коронавируса. Из-за холода в домах брянцы чаще простужаются. А отопление, по мнению властей, должно остановить распространение инфекций.

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