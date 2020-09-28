В Брянске в сентябре общественный транспорт обработали от коронавируса 12 раз

В Брянске в сентябре автобусы и троллейбусы обработали от коронавируса 12 раз. Санитарные обработки проходят три раза в неделю. Их проводят сотрудники МЧС.

Сотрудники предприятий каждый день общественный транспорт протирают дезинфицирующими средствами на конечных остановках и в депо. Машины проветривают, моют сидения и поручни. Ежедневно водителям и кондукторам измеряют температуру. У каждого сотрудника в запасе есть медицинские маски.

За соблюдением масочного режима водителями, кондукторами и пассажирами будут следить проверяющие из городского отдела по транспорту. Такое поручение дал мэр города на оперативном совещании, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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