В лесу под Брянском пенсионер на скутере сбил 4-летнюю девочку

В лесу под Брянском 69-летний водитель скутера сбил четырехлетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем около половины первого в субботу, 26 сентября, в 250 метрах от поселка Белые Берега, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Пенсионер ехал по грунтовой дороге. Девочка шла в попутном направлении.

У ребенка диагностировали перелом позвоночника. Малышку госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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