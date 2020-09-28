Жители Брянской области перевели мошенникам больше двух с половиной миллионов рублей

В течение минувшей недели мошенники смогли обмануть 23 жителей Брянской области. Доверчивые горожане пополнили кошельки злоумышленников в целом на 2 миллиона 637,3 тысячи рублей.

Популярным остается обман, касающийся денежных счетов. Мошенники представляются представителями банков и выманивают у жителей данные их пластиковых карт. Затем со счетов пострадавших списывают всю наличность. По такой схеме за прошлую неделю своих сбережений лишились 20 человек. В целом у них украли 2 миллиона 553,4 тысячи рублей.

Еще один заявитель обратился в полицию только спустя месяц после того, как у него выманили деньги. 70-летний житель Унечского района поверил телефонному мошеннику, который представился представителем крупной организации. Он пообещал пенсионеру денежную компенсацию и убедил его оплатить услуги. Пожилой мужчина перевел на счет злоумышленника 34 тысячи 100 рублей. Через месяц, не дождавшись компенсации, он обратился в полицию.

На удочку злоумышленников попалась 59-летняя жительница Советского района. Ей по телефону сообщили, что ее родственник задержан за преступление, и чтобы ему помочь, необходимо заплатить определенную сумму. Женщина перевела на указанный счет 30 тысяч рублей. Только после этого она позвонила родственнику и узнала, что с ним все в порядке.

Поверила словам мошенников и 22-летняя жительница Суражского района, которая продавала поросенка через сайт объявлений. Девушке позвонил якобы покупатель и сразу же согласился заплатить за товар. В процессе разговора он узнал у продавщицы данные ее банковской карты. После этого со счета молодой суражанки пропали 19 тысяч 800 рублей.

По всем заявлениям уточняются детали, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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