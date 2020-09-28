Брянских маршрутчиков могут штрафовать с 1 октября за отсутствие онлайн-касс

Брянских маршрутчиков с 1 октября могут начать штрафовать за отсутствие онлайн-касс. С этого времени перестают действовать послабления , связанные с применением федерального закона о «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

За каждое нарушение предусмотрены штрафы: до 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, до 30 тысяч рублей - на организацию.

Штрафовать водителей маршрутных такси будет налоговая служба. Отобрать лицензию из-за отсутствия электронных расчетов не могут, сообщает "Городской".

В городском муниципальном транспорте уже перешли на электронные расчеты. Это позволяет и налоговой контролировать заработки предприятий и отчисляемые в бюджет платежи. А руководству - следить за пассажиропотоком, регулировать маршруты.

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