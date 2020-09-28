В Советском районе Брянска ограничили парковку около ТЮЗа

Водителей просят принять данную информацию к сведению.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске на улице Горького ограничили парковку транспорта возле театра юного зрителя. Сотрудники дорожного управления установили здесь соответствующие знаки.
На местности будет работать эвакуатор. Водителей просят принять данную информацию к сведению, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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