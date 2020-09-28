Брянскому ветерану отказались выплачивать пособие на 75-летие Победы

Ветерану Великой Отечественной войны из Карачевского района несправедливо отказали в выплате единовременного пособия. Выплата пособия предусмотрена законом в связи с 75-ой годовщиной Победы. 86-летняя женщина обратилась в прокуратуру.

Прокуратура установила, что пожилая женщина в годы войны вместе с матерью работала в военном госпитале в Ессентуках, спасала раненых солдат.

- Отказ Пенсионного фонда ветерану в выплате единовременного пособия не обоснован, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Начальнику отделения ПФР дано представление устранить это нарушение. На данный момент ветерану выплатили 50 тысяч рублей.

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