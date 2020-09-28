Ручной очисткой территории города будут заниматься около 200 человек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске готовятся к зиме. Сотрудники дорожного управления уже заготовили больше половины песко-соляной смеси. К 15 октября планируют заготовить все 31,5 тысяч кубометров реагента. Этого количества должно хватить на посыпку 819,2 километров городских дорог в течение зимы.

Также сейчас идет подготовка специализированной техники. В холодное время года на дорогах, в скверах и парках будет работать 140 автомобилей. Среди них 39 комбинированных дорожных машин, 32 снегоочистительных трактора, 20 самосвалов. Также на уборку города выйдут 18 мини-погрузчиков, 11 автогрейдеров, пять лаповых погрузчиков, четыре экскаватора и другая техника.

Ручной очисткой территории города будут заниматься около 200 человек. Уборка улично-дорожной сети будет вестись в две смены с круглосуточным дежурством, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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