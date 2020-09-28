Житель Брянска из мести повредил чужой автомобиль

22-летнего жителя Брянска будут судить за то, что повредил чужую машину. В октябре прошлого года молодой человек находился на улице Авиационной в Советском районе. Он пришел туда, чтобы испортить машину своей обидчицы. До этого автомобилистка за рулем БМВ окатила его из лужи.

Парень ударил ногой по левому боковому зеркалу заднего вида, повредил его и сломал металлический корпус, а также испортил левую переднюю дверь автомобиля. Сумму ущерба оценили в 17 900 рублей.

- Молодой человек признал свою вину и возместил материальный ущерб, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Сейчас дело находится на рассмотрении в Советском районном суде.

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