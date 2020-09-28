В Брянске в трех районах понизят напор воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Брянске с 21.00 29 сентября до 7.00 30 сентября понизят напор воды в распределительной водопроводной сети. Ограничения коснутся Фокинского, Слветского и Бежицкого районов.

В это же время будет отсутствовать вода в поселке Малое Кузьмино и по улице Андрея Рублева в поселке Мичуринский. Перебои с водоснабжением связаны с заменой запорной арматуры на Бордовичских очистных сооружениях.

30 сентября с 9.00 до 20.00 понизят напор воды в распределительной водопроводной сети Фокинского района от путепровода до микрорайона «Орловский». В это же время не будет воды по улицам Гомельской, Льговской и Чехова.

Ограничения связаны с подключением к водопроводной сети нового спортивно-оздоровительного комплекса Фокинского района, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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