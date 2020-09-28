В брянском Локте в усадьбе князя Михаила Романова строят дорожки

В Брянской области в поселке Локоть продолжают реконструировать парк бывшей усадьбы князя Михаила Романова. На объект завезли строительные материалы. Рабочие приступили к оборудованию новых дорожек.

Кроме этого, установили бордюрный камень, подготовили основание для тротуарной плитки, сообщают "Брянские новости".

Одновременно строители приступают к монтажу паркового освещения. Восстанавливают два фонтана. Так, на месте малого фонтана строители уже подготовили площадку, где установят металлический каркас. Его чаши выровняли кверху и забетонировали. Сейчас строят техническое оборудование для управления чашами. Как только полностью завершат реконструкцию, здесь начнут проводить экскурсии.

Усадьбу Великого князя Михаила Романова в брянском Локте включили в национальный туристический проект «Императорский маршрут».

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