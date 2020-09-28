В Брянской области 2 октября завоют сирены

При звуках сирены жители региона должны выслушать сообщение оперативного дежурного. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянской области 2 октября с 9.00 до 15.20 проверят электросирены. Специалисты проведут комплексную техническую проверку автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области.

При звуках сирены жители региона должны выслушать сообщение оперативного дежурного на телеканалах «Первый», «РОССИЯ-1», «ТВ Центр», «НТВ», «Россия культура», «Матч ТВ», «Карусель», «5 канал», «ОТР», «Россия 24».

Также оперативное оповещение прозвучит на волнах «Радио РОССИИ» и радио «МАЯК», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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