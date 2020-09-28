В Брянской области руководитель предприятия 9 месяцев не платил работникам зарплату

В Брянской области генеральный директор обществ с ограниченной ответственностью «Брянский лен» и «Исток» не платил подчиненным заработную плату с 1 июня 2019 года по 19 марта 2020 года. За этот период он задолжал 20 работникам почти 790 тысяч рублей.

На генерального директора завели уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности.

Максимальное наказание по данной статье – до трех лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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