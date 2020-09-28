В Брянской области зарегистрировали 42 новых случая коронавируса

В Брянской области на 28 сентября 2020 года коронавирусом заболели еще 42 человека. За минувшие сутки выздоровело 44 пациента. Новых смертельных случаев не зафиксировали, сообщают в региональном оперативном штабе.

За последние 24 часа провели 749 исследований на COVID-19. Всего же по Брянской области выполнили 171344 тестов.

С самого начала пандемии в Брянской области подтвердили коронавирус у 9333 человек, вылечились 7551 человек, от коронавируса умерли 37 человек.

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