Момент смертельного ДТП в Брянске попал на видео

В Брянске авария на проспекте Станке Димитрова попала на видео. Кадры с видеорегистратора опубликовали в социальных сетях.

Напомним, в Брянске 26 сентября произошла страшная авария с участием мотоцикла. Водитель двухколесного транспорта на большой скорости врезался в автомобиль «Опель Зафира». От полученных травм 25-летний мотоциклист погиб на месте аварии.

– По предварительной версии, причиной ДТП стало превышение допустимой скорости водителем мотоцикла, – говорят в региональной Госавтоинспекции. – По факту случившегося назначена доследственная проверка.

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