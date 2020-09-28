В Брянске из-за болезни актеров отменили спектакль «37 открыток». Спектакль должен был пройти 29 сентября в ДК БМЗ.

В городе ожидали звездный десант во главе с Валерием Гаркалиным и Марией Порошиной. Однако из-за болезни двух ведущих актеров спектакль отменили.

Как сообщили организаторы, деньги за купленные в интернете билеты вернутся на карты в течение нескольких дней. Для этого специально ничего делать не надо.

Тем, кто купил билеты в кассах, нужно обратиться в точки продаж за возвратом денег. В кассе ДК БМЗ сдать билеты можно в течение месяца.

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