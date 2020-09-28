В брянском лесу в фотоловушку попали два оленя

Встреча двух рогачей возле солонца. Фото: заповедник "Брянский лес"

Заповедник «Брянский лес» поделился сделанными этим летом снимками с фотоловушек. В кадр попали два самца оленя, которые встретились около звериной приманки.

– Встреча двух рогачей возле солонца, – пишут сотрудники учреждения. – Сейчас, в период гона оленей, она проходила бы иначе. Но дело происходит летом, и самцы сильно не конкурируют, но ранг соблюдают.

Фотографии оленей сделала заместитель по научной работе Елена Ситникова, рассказали в заповеднике «Брянский лес».

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