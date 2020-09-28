В Брянске водитель «Лады» не пропустил пешехода

Фото: скрин с видео.

В Брянске водитель автомобиля «Лада Гранта» не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. Инцидент произошел в Советском районе вечером 25 сентября около дома №4 по переулку Пилотов.

Запись с видеорегистратора появилась в социальных сетях в понедельник, 28 сентября. На видео заметно, что отечественный автомобиль совершил обгон на пешеходном переходе и не уступил дорогу переходящему проезжую часть молодому человеку.

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