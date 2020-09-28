Пьяный водитель перевернул мусоровоз

Фото: АО «Чистая планета».

Около половины пятого вечера водитель мусоровоза ехал по центральной улице города, следуя по своему привычному рабочему маршруту. Двигался по улице Ленина, и, когда стал поворачивать налево, в его боковую заднюю часть на большой скорости въехала BMW. Удар был такой силы, что мусоровоз опрокинулся набок. Водители двух автотранспортных средств с различными травмами были доставлены в больницу. Виновник аварии – водитель BMW, по данным из достоверных источников, был лишен прав, но в этот день находился за рулем и в нетрезвом виде ехал с превышением скорости.

По словам Максима Буквича - директора транспортной компании ООО «Спецавтоплюс», которая занимается вывозом отходов на территории Стародубского района, мусоровоз, в который въехал лихач на BMW, восстановлению не подлежит – сломаны рама и мост. Теперь в Стародубском районе на одну единицу спецтехники по вывозу отходов стало меньше и это может временно отразиться на графике вывоза мусора с общих площадок.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области приносит свои извинения жителям Стародубского района за возможные временные сбои в графике вывоза отходов в связи с уменьшением количества мусоровозов у перевозчика, а также призывает всех заботиться о безопасности на дороге: не нарушать правила дорожного движения, не садиться за руль без прав, при плохом самочувствии или в нетрезвом виде.