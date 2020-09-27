Брянское «Динамо» проиграло «Волгарю» в домашней встрече

Фото: официальная сетевая группа ФК «Динамо Брянск».

Брянское «Динамо» проиграло астраханскому клубу «Волгарь» в домашней встрече. Матч состоялся в рамках 12-го тура Олимп-Первенства ФНЛ в воскресенье, 27 сентября.

Игра прошла на стадионе «Динамо» в Советском районе Брянска. Началась она в 17.00.

Единственный гол матча забили на 69-й минуте. Он принадлежит левому полузащитнику астраханского клуба Александру Болонину (бил с пенальти).

В конце второго тайма «сине-белые» активно контратаковали, но отправить мяч в ворота соперника так и не сумели.

Теперь ФК «Динамо Брянск» предстоит выездная игра. Она состоится в Воронеже с местным «Факелом» 4 октября.

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