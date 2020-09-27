Объездную дорогу вокруг Брянска сковала пробка

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Внушительный автомобильный затор наблюдали на объездной дороге вокруг Брянска во второй половине дня в воскресенье, 27 сентября. Фото с вереницей машин опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Автор поста отметил, что пробку спровоцировали дорожные работы. Их ведут в начальном отрезке трассы – в окрестностях села Супонево. Причем движение парализовано в обе стороны.

Автомобилистов призвали быть внимательными и посоветовали использовать альтернативные пути объезда.

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