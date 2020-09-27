Жителей Новозыбкова оставят без света из-за плановых работ

Жители целого ряда улиц брянского города Новозыбков останутся без электричества в период с 28 сентября по 4 октября. Это связано с проведением работ по обрезке деревьев и планово-предупредительным ремонтом сети.

О грядущих отключениях сообщил интернет-ресурс «Новозыбков.su».

Энергетики извинились за причиненные неудобства и призвали население райцентра внимательно изучить утвержденный график. С ним можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».