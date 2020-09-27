Брянцев предупредили о порывистом ветре и дожде в понедельник

В предстоящие сутки – понедельник, 28 сентября – в Брянской области будет действовать оперативное предупреждение об ухудшении погодных условий. Его распространила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Синоптики ожидают порывистый ветер и дожди.

Согласно прогнозу, в предстоящие сутки на Брянщине будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди, в том числе местами сильные с грозами. А днем – преимущественно кратковременные. Ветер будет дуть юго-восточный со средней скоростью 8-13 метров в секунду. При порывах она может достигать 15-17 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до плюс 9. А температура воздуха днем составит 17-22 градуса.

Из-за непогоды возрастает вероятность возникновения всевозможных происшествий. Например, нарушение энергоснабжения, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение кровли зданий, падение деревьев, травмирование населения, перебои в работе общественного транспорта и авиации.

При ЧС и их предпосылках звонить следует по телефонам: «112» или «01», с мобильного телефона – «101».

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