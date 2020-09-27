За день в Брянской области потушили 20 пожаров

20 техногенных пожаров потушили Брянской области только за одни сутки – субботу, 26 сентября. В основном горели хозяйственные постройки и дома, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В происшествиях обошлось без человеческих жертв. Но значительно пострадало имущество – сумму ущерба подсчитывают эксперты и сами потерпевшие. Также специалисты ведомства устанавливают причины всех пожаров.

Так, к примеру, огнеборцы выезжали в село Толмачево Брянского района, где вспыхнул частный нежилой дом. Этот пожар зафиксировали в 21.42 – поступил звонок оперативному дежурному ЦУКС. К моменту прибытия пожарных строение было охвачено огнем уже по всей площади. Полностью потушили пожар в 22.11.

Похожее происшествие произошло в Советском районе Брянска. Там на улице Костычева загорелась надворная постройка площадью 16 квадратных метров. В тушении участвовали две пожарные машины. Работало звено газодымозащитной службы. Ликвидировали загорание в 12.33.

Кстати, в субботу, 26-го, специалисты чрезвычайного министерства не выезжали на ДТП, природные пожары, изъятие/обезвреживание взрывоопасных предметов и утопления.

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