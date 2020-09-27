В Брянской области обновился коэффициент коронавируса

В Брянской области зафиксировали повышение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро воскресенья, 27 сентября, он равен 0,92.

Обновленный показатель рассчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное изменение составило одну десятую: коэффициент «подрос» с 0,805 до 0,916.

Коэффициент необходим для оценки эпидемиологической стабильности региона. Для его расчета берут последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых последних делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».