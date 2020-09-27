Новые COVID-случаи «всплыли» в 11 брянских городах и районах

За сутки в Брянской области выявили 52 новых заболевших. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Новые случаи коронавируса зафиксировали в 11 брянских городах и районах. Обновленную статистическую информацию о заболеваемости COVID-ом сообщил региональный оперативный штаб утром в воскресенье, 27 сентября.

За сутки в Брянской области выявили 52 новых заболевших.

Больше всего диагнозов поставили жителям Брянска – 29. На втором месте по этому показателю оказался Выгоничский район (8), на третьем – Дятьковский (6).

Также два инфицированных прибавилось в Клинцовском районе. По одному – в Брянском, Стародубском, Мглинском, Комаричском, Суражском, Красногорском районах и городе Фокино.

Всех COVID-положительных в регионе насчитывается 9291. А выздоровевших – 7507.

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