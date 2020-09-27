За сутки коронавирус выявили у 52 брянцев

Всех заболевших "COVID-19" в Брянской области теперь 9291. Фото: Иван МАКЕЕВ

52 случая коронавирусной инфекции зарегистрировали Брянской области за последние сутки. Обновленную статистическую информацию по COVID-ситуации в регионе обнародовал оперативный штаб утром в воскресенье, 27 сентября.

Всех заболевших в Брянской области теперь 9291. Из них 7507 человек уже смогли победить инфекцию. Непосредственно в минувшие 24 часа опасный диагноз сняли у 53 пациентов.

Новых смертей в отчетный период не произошло. Их по-прежнему 37.

Сейчас Брянская область занимает 32 место в России по суммарному числу инфицированных с начала пандемии. А, кстати, днем раньше находилась на 31-й позиции аналогичного рейтинга. Наш регион обогнала Кемеровская область, где в последние дни фиксируют в среднем полторы сотни новых заболевших.

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