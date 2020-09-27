В Клинцах восстановили поврежденную вандалами стелу

Фото: информационно-деловой портал "Клинцы Инфо".

Во втором по величине городе Брянской области восстановили поврежденную вандалами достопримечательность. Это стела «Я люблю Клинцы». О завершении ремонта сообщил портал «Клинцы Инфо» в субботу, 26 сентября.

Арт-объект установили в райцентре в сентябре 2019-го. Он занял место у Аллеи трудовой Славы. Однако не прошло и года как новую достопримечательность изуродовали – обломали обрамление сердца.

26 сентября стало известно, что стелу в Клинцах починили на спонсорские деньги.

«Очень досадно, что отдельные люди не могут ценить и беречь красоту и труд других людей. Призываю клинчан бережно относиться к городскому имуществу», – цитирует издание координатора и организатора проекта по установке стелы Владимира Реука.

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