В ДТП на Станке Димитрова в Брянске погиб 25-летний мотоциклист

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП на Станке Димитрова в Брянске погиб мотоциклист. Трагедия произошла днем в субботу, 26 сентября. Скончавшемуся – 25 лет. Подробности автоаварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Происшествие зафиксировали около 15.30 в Советском районе.

Известно, что мотоциклист ехал со стороны улицы Спартаковской в направлении улицы Карачижской. Он врезался в заднюю часть автомобиля «Опель Зафира», рулил которой 19-летний водитель. После этого молодой человек съехал в кювет. От полученных травм брянец скончался на месте.

– По предварительной версии, причиной ДТП стало превышение допустимой скорости водителем мотоцикла, – говорят в ГИБДД. – По факту случившегося назначена доследственная проверка.

В Госавтоинспекции попросили откликнуться очевидцев этой автоаварии. А также тех, кто заснял происшествие на видеорегистратор. Обращаться следует в следственный отдел следственного управления УМВД по телефону: 8 (906) 500-15-15.

Кстати, в 2020-м на территории Брянска водители мототранспорта нарушили ПДД 763 раза. Еще две сотни раз мотоциклистов-лихачей штрафовали за превышение скоростного режима.

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