В Брянской области стартовали "Дни наблюдений птиц"

Фото: vk.com, официальная группа заповедника "Брянский лес".

Брянская область примкнула к международной акции "Дни наблюдений птиц". Она стартовала 26 сентября, а завершится 4 октября. Поучаствовать в пересчете пернатых может каждый желающий.

Акцию проводит "Союз охраны птиц России". А ее региональным координатором традиционно выступает заповедник "Брянский лес".

В 2020-м в нашей стране акцию запустили раньше европейских сроков – об этом попросили участники из северных регионов. Дело в том, что Россия огромна, а климатические условия разные. В сроки, удобные европейцам (3-4 октября), большинство перелетных птиц уже покинут родные края.

Цель "Дней наблюдений" – привлечь внимание людей к миру птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом. А ее смысл заключается в следующем: узнать, сколько и каких птиц за определенное время времени можно встретить в разных уголках континента.

– Участникам акции необходимо указать всех птиц, встреченных за любой промежуток времени в эти дни и направить результаты наблюдения в национальные координационные центры, – поясняют в пресс-службе "Брянского леса". – Пернатых считают дети и взрослые, орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных профессий. Результаты такого массового одновременного учета имеют большое научное значение.

Как поучаствовать в акции и куда направлять наблюдения – читайте здесь.

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