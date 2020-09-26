В Брасовском районе фура въехала в железобетонный блок

Грузовой автомобиль марки «ДАФ» попал в дорожно-транспортное происшествие в Брасовском районе Брянской области в субботу, 26 сентября. Обстоятельства автоаварии распространила региональная Госавтоинспекция.

ДТП случилось около пяти часов утра на 425-м километре автодороги "Украина". По предварительной информации, большегрузом управлял 51-летний водитель. Он следовал в сторону Киева.

– В месте производства дорожных работ автомобилист не справился с управлением и допустил наезд на железобетонный блок, – говорят в ГИБДД. – В автоаварии никто не пострадал. Зато значительные механические повреждения получило само транспортное средство.

Отметим, минувшая ночь запомнилась большим количеством автоаварий. В трех случаях их провоцировали пьяные водители. Два человека погибли, трое получили травмы различной степени тяжести.

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