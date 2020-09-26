Брянцев предупредили о новом виде телефонного мошенничества

В Брянской области участились мошенничества по новой схеме – с переводом сбережений на «резервный» счет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области участились телефонные мошенничества, когда злоумышленники применяют достаточно новую преступную схему. Она связана с требованием перевести сбережения на "резервный" или же "безопасный" счет.

Звонки совершают липовые сотрудники банка. Собеседникам они сообщают, что с их карт/депозита пытались украсть денежные средства. А значит их нужно "срочно обезопасить". Дальше мошенники направляют жертвам скан письма с номерами другого – якобы защищенного – счета. Для большей убедительности те используют бланк с логотипом банка. А уже поверившим в происшествие брянцам рассказывают, как можно вывести деньги – через банкомат или при помощи "Мобильного банка".

– Истории о телефонных обманах жителей региона мы слышим ежедневно, – констатирует управляющий отделением "Брянск" ГУ Банка России по ЦФО Виктор Мартьянов. – К сожалению, банки не компенсируют деньги, которые человек добровольно перевел мошенникам.

Представитель банка добавил, что сохранность сбережений обеспечит соблюдение основных правил безопасности. Во-первых, никому нельзя сообщать личные данные, реквизиты карты и секретную информацию (код с обратной стороны карты, коды подтверждения операций из смс, а также пин-коды). Во-вторых, не стоит выполнять никакие инструкции незнакомцев.

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