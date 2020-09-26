Пропавшего 62-летнего брянца Виктора Алексахина нашли живым

Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области"

Очередные поиски 62-летнего Виктора Алексахина из Брянского района завершились благополучно. Пенсионера нашли живым. Радостной новостью поделились волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.

Брянец ушел из дома 22 сентября. И с тех пор он не выходил на связь с близкими.

Об обнаружении пропавшего поисковики сообщили в 22.35 в пятницу, 25 сентября.

«Найден, жив! Огромное спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации!», – такой пост появился в социальной сети «ВКонтакте».

Кстати, ранее Виктора Алексахина уже искали в Брянской области. Было это в августе 2020-го. В распространенной тогда ориентировке отмечалось, что мужчина, проживающий в селе Глинищево, нуждается в медицинской помощи.

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