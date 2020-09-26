Почепский завод стал выпускать 2 млн медицинских масок в сутки

В Почепском районе заработал цех по производству медицинских масок мощностью 2 млн штук в сутки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Почепском районе Брянской области заработал цех по производству медицинских масок. Его мощность составляет 2 миллиона единиц товара в сутки. В торжественном открытии предприятия поучаствовал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Средства индивидуальной защиты, необходимые в пандемию коронавируса, производит филиал ФГУП «Московский эндокринный завод». Он называется «Почеп», а расположен в поселке городского типа Рамасуха (это в 25 километрах к югу от Почепа). Глава Минпромторга побывал на объекте в рамках рабочего визита в Брянский регион.

По цеху столичной гость прошелся в компании с брянским губернатором и гендиректором завода Михаилом Фонаревым. Отмечалось, что в производстве используют качественные материалы, которые прошли все необходимые сертификации и проверки. Предполагается, что предприятие будет работать в три смены. Для этого создадут порядка 590 рабочих мест с заработной платой более 30 тысяч рублей, уточняет пресс-служба облправительства.

Кстати, сейчас почепское предприятие – крупнейшее в России по производству медицинских масок. Причем пока задействована только половина его мощностей. А максимальная составляет 4 миллиона штук в день.

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