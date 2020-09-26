В Брянске коронавирус диагностировали 31 жителю за сутки

В Брянске диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 31 жителю за сутки. Фото: Анна ЛЕВКИНА

31 новый диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердили заболевшим в Брянске. Общее число COVID-положительных в городе достигло 3921. Такова официальная информация регионального оперативного штаба на утро субботы, 26 сентября.

За сутки в Брянской области выявили 42 новых коронавирусных пациентов. Случаи пришлись на восемь городов и районов.

Брянск стал абсолютным лидером прошедшего дня. Причем нынешний показатель – едва ли не рекордный. Последнее время в Брянске фиксируют в среднем 10-15 случаев инфекции.

Остальные подтвержденные диагнозы пришлись на Брянский, Унечский, Гордеевский районы (по два). А также Карачевский, Стародубский, Брасовский, Комаричский и Злынковский (по одному).

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