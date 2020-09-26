В Брянской области коронавирусом заболели еще 42 человека

Общее число заболевших коронавирусом на Брянщине достигло 9239. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

42 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Брянской области за последние сутки. Уточненную статистическую информацию по COVID-ситуации распространил региональный оперштаб утром в субботу, 26 сентября.

Общее число заболевших достигло 9239. А выздороветь успели 7454 из них. Непосредственно в минувшие 24 часа опасный диагноз сняли у 20 брянцев. Их контрольные тесты на инфекцию – отрицательные.

Первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом COVID-положительных осталась прежней – Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 3921, 782 и 545 соответственно.

За сутки в регионе протестировали на коронавирус 1565 человек. Теперь суммарное число исследований немного не доходит до 169 тысяч.

По последним данным, Брянская область занимает 31-е место в России по числу коронавирусных больных с начала пандемии. А суточный прирост заболеваемости составил около 0,5 процентов.

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