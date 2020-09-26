В Брянской области потушили два десятка пожаров за одни сутки

На тушение горящего сарая в Карачевском районе выезжали две автоцистерны. Обошлось без жертв. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

21 пожар зафиксировали на территории Брянской области только за одни сутки – пятницу, 25 сентября. Все они техногенные. Горели частные дома и другие постройки, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв. Сейчас потерпевшие подсчитывают ущерб. А эксперты ведомства устанавливают причины возгораний.

Так, к примеру, в 09.00 поступил звонок о пожаре на улице Калинина в Карачеве. Там вспыхнул сарай площадью 12 квадратных метров. К месту ЧП выезжали две пожарные машины (на фото), работало звено газодымозащитной службы. Ликвидировали загорание в 09.28.

В эти же сутки поисково-спасательная служба региона дважды выезжала для изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов. Такие происшествия фиксировали в городе Трубчевск и Навлинском районе. В числе находок – артиллерийские снаряды калибром 122 мм и 45 мм.

Было и три выезда на ликвидацию последствий ДТП. Есть пострадавшие.

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